Gianfranco Vissani: "Le Sardine? Buone solo da mangiare" - (Di giovedì 16 gennaio 2020) Sandra Rondini Intervistato nel programma radio "I Lunatici", lo chef umbro, a proposito del movimento delle Sardine ha risposto di conoscere e apprezzare solo quelle che prepara nella sua cucina Intervenendo ai microfoni del programma di Rai Radio2 nel corso del programma "I Lunatici", condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, lo chef Gianfranco Vissani si è difeso dall’accusa di essere un maschilista e ha ribadito la sua simpatia politica per la Lega, arrivando infine a scherzare sul movimento delle Sardine che per lui hanno valore solo in cucina, non nella realtà politica italiana. "Il mio 2020 è iniziato bene. A febbraio finirà la mia astinenza sessuale. Ora sono in vacanza, ma resto sempre nel mio locale, ci vuole il guardiano. Ma lavorano più donne da me che in tutti i ristoranti d'Italia", ha detto lo chef iniziando a ruota libera la sua vulcanica intervista in ... Leggi la notizia su ilgiornale

HuffPostItalia : Gianfranco Vissani: 'Io tifo per Salvini, le sardine le mangio e sono buonissime' - VDiPucchio : RT @HuffPostItalia: Gianfranco Vissani: 'Io tifo per Salvini, le sardine le mangio e sono buonissime' - NicoZulli : Gianfranco Vissani: 'Io tifo per Salvini, le sardine le mangio e sono buonissime' NICO:Sono disposto a regalargli 'scatolette di merdine' -