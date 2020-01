Genoa, alta tensione: “adesso la vera contestazione” (Di giovedì 16 gennaio 2020) E’ una stagione sempre più difficile in casa Genoa, il club rossoblu è in lotta per la salvezza ma servità un cambio di passo (anche sul mercato) per provare a risollevare la stagione, nel frattempo la tensione è alta con la continua contestazione da parte dei tifosi. Nel dettaglio la Gradinata Nord dei tifosi del Genoa, ha annunciato che a partire dalla gara con la Roma, domenica al Ferraris, inizierà “la vera contestazione, perche’, forse, in questi anni siamo stati troppo teneri con lei”. I tifosi lo hanno scritto in un comunicato: “Perche’ non ci mette la faccia signor Preziosi? Perche’ non occupa la domenica il posto che le compete? Perche’ non ammira dal vivo il suo capolavoro?”. Il presidente del Genoa Preziosi è finito nel mirino per alcuni motivi: gli scarsi risultati, le strategie di mercato e la cessione della ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

