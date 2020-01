Expo 2020 a Dubai: la Ballerina di Sauro Cavallini, esposizione in anteprima (Di giovedì 16 gennaio 2020) Per alcuni mesi la monumentale Ballerina (alta più di tre metri) - che Cavallini realizzò in bronzo nel 1979 dedicandola alla danza -, sarà al centro della Gate Avenue di Dubai, per rappresentare l’eccellenza italiana nell’arte scultorea contemporanea Leggi la notizia su firenzepost

