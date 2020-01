Decarbonizzazione, alla Polonia 2 miliardi dall’Ue. La strategia vincente del premier: no alla neutralità climatica per avere più soldi (Di giovedì 16 gennaio 2020) alla fine il premier polacco Mateusz Morawiecki ha avuto ragione. All’ultima Conferenza sul clima (Cop 25) che si è svolta a Madrid ha puntato i piedi, portando Varsavia a non sottoscrivere l’accordo sul Green New Deal e l’obiettivo della neutralità climatica entro il 2050. Ribadendo che la Polonia, ancora troppo dipendente dal carbone, avrebbe dovuto godere di una quota del nuovo fondo ed essere così sostenuta nella sua complessa transizione. E ora il premier ottiene quanto chiesto e a Varsavia dovrebbe andare la fetta più grossa del Fondo per la transizione giusta (Just transition fund), che nei prossimi dieci anni si stima innescherà investimenti pubblici e privati fino a mille miliardi di euro per la transizione verso la neutralità ambientale. Si tratta di una parte importante del programma di finanziamento del Green Deal per i prossimi 5 anni, presentato nei giorni scorsi dalla ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

