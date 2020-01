Congedo parentale, arrivano le novità dal governo: cinque mesi per le madri e uno per i padri (Di giovedì 16 gennaio 2020) Il governo giallorosso sta valutando la possibilità di estendere il Congedo parentale da cinque a sei mesi, di cui potranno usufruire non solo le madri, ma anche i padri per un mese su sei. La novità arriva grazie alla proposta della sottosegretaria al Lavoro Francesca Puglisi, che ha annunciato l’insediamento di un gruppo di lavoro sulla questione già nei prossimi giorni. Congedo parentale, cosa cambia A oggi c’è una grossa disparità tra il Congedo di maternità e quello di paternità: per le donne sono previsti cinque mesi obbligatori, mentre per il padre fino al 2019 erano cinque giorni e dal 2020 sono diventati sette, un valore molto inferiore a quello previsto nell’Unione europea. Con la proposta di Puglisi invece il governo rivoluzionerebbe l’attuale sistema introducendo un Congedo familiare unico della durata di sei mesi: di questo periodo l’80%, ... Leggi la notizia su urbanpost

