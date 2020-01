Assume viagra per tori, operato d’urgenza dopo un erezione durata 3 giorni (Di giovedì 16 gennaio 2020) Voleva fare bella figura con una donna che aspettava da tempo. Ma non pensava che la sua scelta lo avrebbe fatto finire in ospedale. pillole di viagra (foto pixabay) E’ accaduto ad un uomo di Veracruz, in Messico, operato d’urgenza dopo tre giorni di erezione. Secondo quanto è stato raccontato stava pianificando un incontro amoroso per cui avrebbe preso lo stimolante sessuale per fare bella figura. Il potente farmaco usato dagli agricoltori per sollecitare i tori durante l’accoppiamento con le mucche, è molto simile al viagra. Le conseguenze però sono notevolmente più forti e l’uomo è rimasto in quelle condizioni per tre giorni interi. «Ho pensato che non sarebbe successo nulla e che gli effetti potessero svanire senza difficoltà», avrebbe detto ai medici dell’ospedale di Reynosa dove ha subito un intervento chirurgico di ... Leggi la notizia su chenews

Assume “viagra” per tori ma l’effetto dura 3 giorni : operato d’urgenza : La sua intenzione era quella di fare una bella figura dura nte una prestazione sessuale con una donna. Per questo un uomo originario del Messico ha assunto una dose di stimolante per tori , ma senza ottenere l’effetto sperato. Dopo un’erezione dura ta 72 ore, ha dovuto subire un’operazione d’urgenza. Uomo Assume stimolante per tori Secondo quanto ricostruito da media locali, che non hanno reso note le generalità ...

Assume il Viagra ma fa effetto per 3 giorni : pronto soccorso a causa della pillola blu : Un uomo è dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso a causa di un erezione che durava da tre giorni. La causa sarebbe una pastiglia di Viagra assunta dopo aver organizzato un incontro con una donna di 30 anni. Un uomo ha richiesto le prestazioni del pronto soccorso a Veracruz, in New Mexico, dopo aver […] L'articolo Assume il Viagra ma fa effetto per 3 giorni: pronto soccorso a causa della pillola blu sembra essere il primo su ...

MolonVerona : @Corriere E poi vi domandate perché vendete di meno? Ma siamo seri, la gente tromba quando ha voglia. Ma chi cazzo… - zazoomnews : Assume “viagra” per tori ma l’effetto dura 3 giorni: operato d’urgenza - #Assume #“viagra” #l’effetto #giorni: -