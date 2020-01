Vanessa Hudgens e Austin Butler si sono lasciati (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Vanessa Hudgens e Austin Butler si sono lasciati. La coppia è scoppiata. L’amore tra i due è finito. A quanto pare il 2020 non ha portato molto bene ai due piccioncini che hanno deciso di prendere strade separate. Chissà che in futuro Cupido non decida diversamente per loro. Dopo quasi nove anni d’amore, Vanessa Hudgens e Austin Butler hanno deciso di dirsi addio per sempre. E pensare che in questo lasso di tempo la coppia è sempre apparsa molto affiatata, sicuramente una delle più longeve del mondo dello spettacolo internazionale, nonostante la giovanissima età. Ma secondo i magazine americani non ci sarebbero dubbi: i due da qualche mese non farebbero più coppia fissa. A guardare i loro social pare che già alla fine del 2019 ci sia stato un allontanamento che in questi primi giorni dell’anno nuovo sembra ormai definitivo. L’ultima foto che l’attrice ... Leggi la notizia su bigodino

