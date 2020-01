Tutte le curiosità su marchi registrati, tasse e titoli di Harry e Meghan - (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Elisabetta Esposito Cosa comporterà la scelta di Meghan Markle e il Principe Harry di allontanarsi dalla Royal Family: ecco alcune risposte Ci sono molti interrogativi che si susseguono da quando Meghan Markle e il Principe Harry hanno affermato di volersi dimettere da membri senior della Royal Family. Così, il sito di Bbc ha lasciato ampi spazi ai lettori, per rispondere alle domande più comuni che in questi giorni stanno assillando i sudditi britannici. Ad esempio: se si trasferiranno in Canada, a chi i duchi di Sussex corrisponderanno le loro tasse? Meghan e Harry non hanno privilegi fiscali, per cui per loro si applicheranno le leggi che valgono per tutti. Nello specifico, se avranno residenza permanente in Canada o trascorreranno lì almeno 183 giorni in un anno fiscale, il Canada li considererà residenti ai fini fiscali. In ogni caso, pagheranno in quel Paese anche ... Leggi la notizia su ilgiornale

