Tangenti Algeria: imputati assolti in appello, anche Eni e Scaroni (Di mercoledì 15 gennaio 2020) La seconda Corte d'appello di Milano ha assolto, perché il fatto non sussiste, l'ex ad di Eni Paolo Scaroni e la compagnia petrolifera italiana dall’accusa di corruzione internazionale, nell’ambito del processo sul caso Saipem-Algeria, riguardante una presunta maxitangente algerina da 197 milioni di dollari. assolti in secondo grado anche tutti gli altri imputati, inclusi i manager di Saipem e la stessa partecipata. Inoltre, è stata revocata la confisca da 197 milioni di dollari a carico di Saipem. Respinto l’appello proposto dalla Procura per Eni I giudici della Corte d'appello hanno ribaltato in parte la sentenza con cui il tribunale nel settembre del 2018 aveva condannato Saipem e i suoi manager, l'ex presidente e ad Pietro Tali, l'ex direttore operativo in Algeria Pietro Varone e l'ex direttore finanziario Alessandro Bernini, e anche i tre imputati algerini tra cui Farid Bedjaoui, ... Leggi la notizia su tg24.sky

