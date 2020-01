Silvia Provvedi è in dolce attesa: l’ex di Fabrizio Corona diventerà presto mamma – VIDEO (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Silvia Provvedi e il compagno Giorgio diventeranno presto genitori, la cantante è incinta del suo primo figlio Silvia Provvedi è in dolce attesa, l’ex fidanzata di Fabrizio Corona tra pochi mesi diventerà mamma per la prima volta. Stando al settimanale Chi la Provvedi sarebbe già al quinto mese di gravidanza, ma ha preferito mantenere il … L'articolo Silvia Provvedi è in dolce attesa: l’ex di Fabrizio Corona diventerà presto mamma – VIDEO NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

