Sci alpino, Dominik Paris e la pista stregata di Wengen. Mai sul podio sulla Lauberhorn, tabù da sfatare (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Dominik Paris nella sua illustre carriera ha conquistato 18 vittorie in Coppa del Mondo e 36 podi totali. Ha vinto in ben sei occasioni a Bormio, per esempio, tre volte sulla mitologica Streif di Kitzbuhel, quindi altre tre a Lillehammer, solo per citare alcune piste. Ha, quindi, dimostrato il suo valore e le sue incredibili qualità letteralmente in mezzo mondo. C’è una pista, invece, nella quale non è ancora stato in grado di salire nemmeno una volta sul podio. Incredibile a dirsi. Di quale tracciato stiamo parlando? Di uno dei più illustri e affascinanti di tutto il Circo Bianco: Wengen. sulla Lauberhorn il nostro alfiere non è mai stato in grado di brillare. Una statistica che ha davvero dell’incredibile. Nei 4480 metri di lunghezza della pista elvetica, dunque, Dominik Paris ha spesso mancato l’appuntamento. Urge una inversione di tendenza immediata, sin da questo ... Leggi la notizia su oasport

Gazzetta_it : #Sci: #slalom donne a #Flachau, trionfa #Vlhova. #Shiffrin terza, Irene #Curtoni 13esima #fisalpine - Fisiofficial : MAGICA ITALIA AD ALTENMARKT! VINCE FEDERICA BRIGNONE, MARTA BASSINO SUL TERZO GRADINO DEL PODIO! BENISSIMO ANCHE EL… - sportface2016 : #Fisalpine | Gigantiste ad Artesina in preparazione della tappa di #Sestriere -