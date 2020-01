PUBG: un nuovo gameplay trailer dedicato alla Stagione 6 mostra la mappa distruttibile per 64 giocatori Karakin (Di mercoledì 15 gennaio 2020) PUBG Corporation ha pubblicato un nuovo gameplay trailer per la sesta Stagione di PlayerUnknown's Battlegrounds. Questo trailer fornisce una prima occhiata alla nuova mappa da 64 giocatori, Karakin. Oltre ai nuovi ambienti, Karakin presenterà nuove armi e nuovi modi di giocare.Da quello che possiamo vedere, Karakin offrirà ambienti distruttibili. Pertanto, i giocatori saranno in grado di distruggere edifici e muri per uccidere i loro avversari. Questo nuovo sistema di distruzione mira a completare il cambiamento nel modo in cui giocheremo.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

