Pensare a se stessi? Non chiamarlo egoismo, è amor proprio (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Volerci bene è un dovere che abbiamo nei confronti di noi stessi. E no, non dobbiamo Pensare che se ci vogliamo bene e pensiamo a noi siamo delle persone egoiste. Volersi bene è il primo passo verso la felicità. Personale e di coppia. Se non vogliamo bene a noi stesse, come possiamo Pensare di amare qualcuno? Quindi togliamoci dalla testa che l’amor proprio sia una cosa da persone che pensano solo a se stesse. Volersi bene significa vivere la propria vita in armonia con i propri valori, i propri bisogni, le proprie aspirazioni. Può sembrare scontato ma non lo è, specialmente per le donne che si sentono sempre in dovere di fare prima le cose per gli altri. Ma amare se stesse non significa non amare o trascurare gli altri. Assolutamente no. Anzi, l’amore verso se stessi rende più solido l’amore verso gli altri. Accettare i difetti, dedicarsi del tempo, fare qualcosa che fa stare bene sono ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

ParcodiGiacomo : 'Il pensare di bastare a se stessi ci porta ad escludere Dio dalla nostra vita, e senza Dio l'uomo è davvero misero… - NiniBisagno : @rschrae16 Ma no!basta accontentarsi di quello che la vita ci ha dato e pensare un poco anche agli altri senza pens… - misterj1995 : RT @LoPsihologo: Strano pensare che in un futuro prossimo o lontano, un altro bambino crescerà nella tua stessa casa ed avrà ricordi d'infa… -