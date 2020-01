Il bar di Casalecchio che non fa entrare i fans di Salvini (Di mercoledì 15 gennaio 2020) “In campagna elettorale non facciamo cassa di risonanza per nessuno”. Lo scandisce e lo ripete più volte Gabriele Gandini, amministratore del bar La dolce Lucia a Casalecchio, comune alle porte di Bologna, dove questa mattina era atteso il leader della Lega, Matteo Salvini. “L’ho saputo solo ieri sera- spiega Gandini, abbastanza contrariato- non si fa così. Mi sono preoccupato subito, noi non facciamo cassa di risonanza per nessuno in campagna elettorale. Lo dico da tre anni, l’ho detto anche al sindaco. Se vuole viene, prende un caffè e poi se ne va”. Il bar di Casalecchio che non fa entrare i fans di Salvini In sostanza, Gandini non vuole che il suo locale sia usato per un comizio. “Sul marciapiede fuori può fare quello che vuole – dice – anche Beppe Grillo una volta è venuto, ha preso un caffè e se n’è andato”. Poi ... Leggi la notizia su nextquotidiano

repubblica : Casalecchio, Salvini dà appuntamento al bar ma il titolare non fa entrare nessuno [aggiornamento delle 09:35] - AlessioViscardi : Matteo Salvini, stamattina a Casalecchio per il suo tour elettorale, aveva dato appuntamento per una 'colazione coi… - IosonoScala : #LibertàTweet #apartitico #Casalecchio ?? Il titolare: 'Io non mi presto durante la campagna elettorale' Casalecc… -