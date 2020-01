Ferrara, 45enne ha un infarto mentre è alla guida, riesce a parcheggiare l’auto e salvare la figlia prima di morire (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Quella strada la percorreva ogni giorno Eleonora Malaguti, accompagnava e andava a prendere da scuola la figlia adolescente. Come ogni giorno anche il 13 gennaio intorno alle ore 15 la donna si è messa alla guida della sua auto, una Fiat Punto ed è andata a scuola a prendere la figlia. Ma sulla strada di ritorno Eleonora si è sentita male, un infarto probabilmente, la donna però è riuscita ad avare la forza di parcheggiare l’auto con a bordo la figlia e un’amica e poi purtroppo morire. Il tragico evento si è consumato a Vigarano Pieve in provincia di Ferrara. Gli interventi dei soccorritori sono stati immediati, ma non sono serviti a salvare la vita di Eleonora. La 45enne era madre di due adolescenti una femminuccia e un maschietto. In paese era molto conosciuta e apprezzata perché sempre educata e sorridente. I soccorritori hanno cercato in tutti i modi di salvarla ... Leggi la notizia su baritalianews

