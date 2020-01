Cosa ha stabilito il Concilio Vaticano II sul celibato dei sacerdoti (Di mercoledì 15 gennaio 2020) La polemica sulla pubblicazione del libro "Dal profondo del mio cuore", del cardinal Sarah con il contributo del Papa emerito Benedetto XVI, ha posto l'accento sul principio del celibato dei sacerdoti. A riguardo il Concilio Vaticano II prese posizione con il Decreto conciliare Presbyterorum Ordinis sul ministero e la vita sacerdotale, promulgato da San Paolo VI il 7 dicembre 1965. Vi si afferma: "La perfetta e perpetua continenza per il regno dei cieli (...) è sempre stata considerata dalla Chiesa come particolarmente confacente alla vita sacerdotale. Essa è infatti segno e allo stesso tempo stimolo della carità pastorale, nonchè fonte speciale di fecondità spirituale nel mondo. Essa non è certamente richiesta dalla natura stessa del sacerdozio, come risulta evidente se si pensa alla prassi della Chiesa primitiva e alla tradizione delle Chiese orientali, nelle quali, oltre a coloro ... Leggi la notizia su agi

silviomagnozzi : @matteosalvinimi Stabilito che con la vittoria della Lega il cambiamento è IN PEGGIO, gli elettori di Borgo Val di… - horror__vacui__ : RT @corrini: Che poi mi sono sempre chiesto una cosa: chi ha stabilito le misure del plaid standard? Un tizio di 1,40m? O un tizio senza i… - Casellabooksweb : RT @corrini: Che poi mi sono sempre chiesto una cosa: chi ha stabilito le misure del plaid standard? Un tizio di 1,40m? O un tizio senza i… -