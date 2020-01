Borsa: nuovo massimo storico per Terna +0,86% (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Roma, 15 gen. (Adnkronos) – nuovo massimo storico per Terna che chiude la seduta 6,10 euro/azione (+0,86%), sulla scia delle pubblicazioni odierne da parte degli analisti finanziari. Questa mattina Intermonte ha incrementato il target price di Terna di 20 euro/cents. Bernstein ha espresso raccomandazione Outperform sul titolo con target price a 6,3 euro/azione, inserendo Terna tra i titoli preferiti per il 2020. L'articolo Borsa: nuovo massimo storico per Terna +0,86% CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

e_borsa : ?? Nuove nomine in @directasim ????? Vincenzo Tedeschi nuovo Amministratore Delegato ????? Mario Fabbri nuovo Vicepres… - OpColombaApg23 : Uscito il nuovo bando per la Borsa di Studio 'Angiolino e Giovanni Acquisti', dedicata al tema della #Nonviolenza - e_borsa : ?? Nuova nomina per #Spectrum ????? Dopo 15 anni in Unicredit, Christophe Grosset è il nuovo Sales Executive per Fran… -