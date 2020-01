Bari, il feto ritrovato nel cassonetto a Carbonara non è umano a confermarlo è la scientifica (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Solo qualche minuto fa è arrivata la notizia che un po’ tutti i baresi attendevano con grande ansia. La natura del feto ritrovato nel cassonetto in Piazza Umberto I a Carbonara non è umana. A renderlo noto sono stati i Carabinieri che hanno reso pubblico l’esito degli esami fatti dagli uomini della scientifica. Già a una prima vista gli esperti della scientifica avevano espresso perplessità sulla natura del feto. Il ritrovamento aveva avuto grande risalto in tutta la città. Ma finalmente, dopo ore di angoscia, la notizia tanto attesa. Leggi la notizia su baritalianews

