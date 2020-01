Arianna Cirrincione Instagram, primo piano mozzafiato alle Maldive: «Una dea» (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Il soggiorno alle Maldive prosegue a gonfie vele per Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, giovane coppia nata negli studi di Uomini e donne circa un anno fa. L’ex tronista e la sua fidanzata si godono qualche momento di relax e divertimento, sperimentando anche esperienze nuove. Ad esempio in una foto pubblicata dall’ex corteggiatrice genovese si vedono i due fare un’immersione. Un’avventura eccitante sancita da un bacio subacqueo, che i fan hanno commentato così: «Siete stupendi», «Meravigliosi», «La perfezione». Uno scatto che recava la didascalia ironica: «Ci immaginavamo un po’ come Amore e Psiche… in realtà sembriamo Pena e Panico di Hercules ma va bene così…». Del resto Arianna Cirrincione è amata dal pubblico proprio per la sua solarità, spontaneità e semplicità. Tre ingredienti questi ultimi presenti anche nell’ultimo post pubblicato ... Leggi la notizia su urbanpost

hznll28 : RT @ChanandlerBongJ: Io vorrei un amore come quello di Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione! Ma se dovessi paragonare la mia vita amorosa a… - ChiccoseDOC : U&D: PRIMO ANNIVERSARIO ALLE MALDIVE PER LA COPPIA ANDREA CERIOLI ED ARIANNA CIRRINCIONE, A CAVALLO DELL’INIZIO A D… - ididitmywayy : RT @gabrielsniceass: che palle voglio essere bella come arianna cirrincione e avere andrea cerioli come fidanzato -