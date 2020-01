Ambiente: Musumeci scrive a Costa, ‘intervenga per bonifica Rada di Augusta’ (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Palermo, 15 gen. (Adnkronos) – “Il governo regionale attribuisce fondamentale importanza al completamento degli interventi di bonifica ambientale dei siti di interesse nazionale dell’Isola”. Lo scrive il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci, in una nota inviata al ministro dell’Ambiente Sergio Costa. In particolare, per il governatore, che ha incontrato il ministro qualche settimana fa a Catania, suscita preoccupazione la condizione della Rada di Augusta sulla quale il Ministero nel 2019 ha promosso ben tre riunioni del tavolo tecnico permanente per il riavvio delle attività di bonifica.“Poiché la tormentata vicenda, che ha visto anche provvedimenti dell’autorità giudiziaria amministrativa e penale, rimane aperta ormai da oltre un decennio – scrive Musumeci – faccio appello alla sua nota sensibilità, signor ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

