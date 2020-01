Un altro passo verso l’autonomia: Huawei Mobile Services aggiornati a 4.0.0.331 (Di martedì 14 gennaio 2020) Che il produttore cinese stia cercando di spingere forte sui Huawei Mobile Services era cosa risaputa fin dalle prime battute del ban USA, che ha di fatto impedito all'OEM di fare affidamente sui Google Mobile Services. La rinuncia ha fatto sentire tutto il proprio peso a partire dalla serie dei Mate 30, dispositivi su cui è gravata la decisione del governo Trump. La compagnia di Shenzhen non ha comunque voluto gettare la spugna, ed ha provato a risollevarsi con le proprie forze attraverso il potenziamento dei Huawei Mobile Services e la creazione di HarmonyOS, il sistema operativo proprietario che però non ha ancora compiuto il debutto sugli smartphone. Ad oggi 14 gennaio, come riportato da 'Huawei Central', i Huawei Mobile Services hanno mosso un altro passo verso l'indipendenza aggiornandosi alla più recente versione 4.0.0.331 (che potete scaricare da questa pagina). Per chi non ... Leggi la notizia su optimaitalia

