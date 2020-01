Trova un portafogli, lo consegna ai Carabinieri e scopre che appartiene ad un allenatore [NOME e DETTAGLI] (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Trova un portafogli nel parcheggio di un supermercato a Benevento, lo raccoglie e lo porta ai Carabinieri. Solo allora la donna scopre che appartiene a Filippo Inzaghi. allenatore della squadra cittadina. L’ex attaccante di Juventus e Milan lunedì ha smarrito il portafogli con dentro denaro contante e documenti nel parcheggio del supermercato di via Pietro Nenni dove oggi la donna lo ha notato. Una volta consegnato al comando la sorprendente scoperta. I militari hanno quindi avvertito il mister delle Streghe che ha potuto riappropriarsene. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS L'articolo Trova un portafogli, lo consegna ai Carabinieri e scopre che appartiene ad un allenatore NOME e DETTAGLI CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

