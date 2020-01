Tangenziale di Napoli | identificati i 7 ragazzi in scooter contromano

Napoli - scooter contromano in Tangenziale : scappavano dalla Polizia - 30mila euro di multa : La Polstrada ha identificato e sanzionato i sette ragazzi che, nella notte del 12 gennaio, sono scappati controsenso sulla Tangenziale di Napoli. Erano fuggiti per sottrarsi a un controllo di una pattuglia, si tratta di cinque minorenni e due maggiorenni dell'area flegrea. Sono stati multati per oltre 30mila euro.Continua a leggere

Traffico in tilt sulla Tangenziale di Napoli per grave incidente in direzione Corso Malta : Traffico bloccato per un grave incidente avvenuto da poco fa sulla Tangenziale di Napoli in direzione Corso Malta. Traffico in tilt sulla Tangenziale di Napoli per un grave incidente avvenuto poco fa in direzione Corso Malta. A partire dall’uscita di Via Cilea le auto procedono lentamente verso Capodimonte. Sono intervenute tre ambulanze. Al momento non […] L'articolo Traffico in tilt sulla Tangenziale di Napoli per grave incidente ...

Napoli - gira in Tangenziale con 33 chili di cocaina in auto : la droga nascosta in due vani segreti : Un uomo di 59 anni è stato arrestato dalla Guardia di Finanza per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente: i militari delle Fiamme Gialle lo hanno intercettato sulla tangenziale di Napoli, rinvenendo 33 chili di cocaina nella sua automobile; la droga era nascosta in due doppi fondi segreti, che si aprivano grazie a un telecomando.Continua a leggere

Maltempo a Napoli - piovono alberi in Tangenziale : coinvolta un’auto : Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – alberi caduti, strade allagate e disagi in ogni quartiere. Napoli in ginocchio a causa del Maltempo che da giorni sta interessando la città è che andrà avanti almeno fino alla mezzanotte di domenica. Criticità nella notte tra sabato e domenica anche in tangenziale dove in più punti sono caduti alberi: allo svincolo Fuorigrotta, dopo il casello Telepass del Vomero, all’altezza di Cuma, direzione Pozzuoli, ...

Tangenziale di Napoli : chiuso lo svincolo esterno di uscita e di entrata di Vomero : Il tratto della Tangenziale di Napoli sarà chiuso al traffico fino al 17 dicembre per lavori lavori di rifacimento dei giunti di dilatazione. Tangenziale di Napoli informa che, per programmati lavori di rifacimento dei giunti di dilatazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, sarà chiuso lo svincolo esterno di uscita e di […] L'articolo Tangenziale di Napoli: chiuso lo svincolo esterno di uscita e di entrata di ...