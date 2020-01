Sondaggi elettorali Tecnè: Lega in calo di due punti, Pd in crescita (Di martedì 14 gennaio 2020) Sondaggi elettorali Tecnè: Lega in calo di due punti, Pd in crescita Già evidenziato da altri istituti demoscopici, il calo della Lega nelle intenzioni di voto di inizio anno è ormai tendenza. A certificarlo sono i Sondaggi elettorali Tecnè per Quarta Repubblica realizzati tra il 12 e il 13 gennaio 2020. Secondo la rilevazione, il Carroccio, rispetto ad un mese fa, avrebbe perso quasi due punti percentuali attestandosi al 31,7%. Primi segnali di logoramento dovuto ad una campagna elettorale permanente che stanca i cittadini? Una risposta arriverà il 26 gennaio quando si voterà per le regionali in Emilia Romagna e Calabria. A beneficiare del calo della Lega è soprattutto Fratelli d’Italia che, nel centrodestra, si sta ritagliando un suo spazio. Il partito guidato da Giorgia Meloni passa dal 10,3 al 10,8% e prosegue il suo percorso di crescita. Forza Italia, data da molti sul ... Leggi la notizia su termometropolitico

