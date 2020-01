Smog, esperti: grave pericolo per l’apparato respiratorio dei bimbi (Di martedì 14 gennaio 2020) In molte città italiane è emergenza Smog. Gas di scarico, fumi industriali, condizioni climatiche sfavorevoli, a pagare il prezzo più alto dell’inquinamento atmosferico sono soprattutto i piccoli, più vulnerabili degli adulti ai fattori inquinanti. A fare il punto sono gli esperti dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. “Il gas di scarico dei motori, i fumi degli impianti di riscaldamento in città e di quelli industriali in genere, uniti a condizioni climatiche sfavorevoli, determinano un grave pericolo per l’apparato respiratorio dei bambini”, evidenziano i medici del Bambino Gesù. “I bambini sono particolarmente vulnerabili ai fattori inquinanti per svariati motivi – spiegano gli specialisti – espirano attraverso l’apparato respiratorio volumi di aria proporzionalmente maggiori rispetto agli adulti (circa il doppio per ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

