Simone Montedoro malattia sconfitta, ritorno a ‘Don Matteo 12’: «Una visita a Cecchini» (Di martedì 14 gennaio 2020) Boom di ascolti per la dodicesima edizione di Don Matteo, che accoglierà una vecchia conoscenza: Simone Montedoro. I fan ricorderanno certamente il personaggio da questi interpretato: il capitano Giulio Tommasi, che è stato presenza fissa nel cast della fiction con Terence Hill dal 2008 al 2016. L’attore tornerà a vestire i panni del genero del maresciallo Cecchini: sarà la guest star della terza puntata della serie tv targata Rai in onda il prossimo 23 gennaio. Un piacevole ritorno per Simone Montedoro che ha svelato a Tv Sorrisi e Canzoni qualcosa in più. Per l’interprete Don Matteo è stata molto più che una semplice occasione: nel 2004 Montedoro ha dovuto sconfiggere un tumore. Simone Montedoro, dopo la malattia il ritorno a ‘Don Matteo 12’: «Una visita a Cecchini» A Simone Montedoro, come riportato da alcuni giornali, è stato diagnosticato il linfoma di ... Leggi la notizia su urbanpost

