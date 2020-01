Schianto tra metro, de Magistris: “Giornata difficile per futuro trasporto pubblico” (Di martedì 14 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Oggi è una giornata difficile non solo per la paura e per il ferimento di alcune persone, ma anche per quello che sarà il futuro del trasporto su ferro della nostra città”. Queste le parole del sindaco di Napoli Luigi de Magistris dopo l’incidente avvenuto questa mattina, intono alle 7, tra due treni della linea 1 della metropolitana, gestita dall’Anm, nei pressi della stazione di Piscinola. Il bilancio è di quattro feriti, tra cui il macchinista del convoglio, curate in ospedale e oltre una decina di persone assistite dal personale del 118 sul luogo dell’incidente. “le prime notizie erano molto più allarmistiche – spiega de Magistris – e ci siamo davvero preoccupati molto per la possibilità di feriti gravi o di morti. Dopo circa 20 minuti ho ricevuto notizie più confortanti, nessun ferito particolarmente grave. A loro ... Leggi la notizia su anteprima24

