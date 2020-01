SANREMO 2020-Arriva l’ufficialità per DILETTA LEOTTA (Di martedì 14 gennaio 2020) Aveva espresso il suo desiderio di avere un festival di SANREMO tutto al femminile nella prima intervista in cui parlava di tutti i particolari dell’atteso show di Rai 1. La presenza della valletta viene sostituito dall’immagine della co-conduttrice che stando a quando dice il direttore artistico avrà il volto di dieci bellissime donne diverse l’una dall’altra. Per incentrare questo Festival sulla bellezza della diversità ma sopratutto… (Continua…) Per dare la possibilità ad una delle sue partner di esprimersi liberamente sulle tematiche delicate e significative che riguardano la nostra società. Dopo diversi rumors sono state svelate i nomi delle dieci donne che affiancheranno Amadeus. Antonella Clerici, che affiancò Paolo Bonolis nel 2005 e condusse il Festival del 2010 DILETTA LEOTTA, la notissima conduttrice di Dazn, già sul palco dell’Ariston ... Leggi la notizia su howtodofor

trash_italiano : #Sanremo2020: Mara Venier condurrà insieme ad Amadeus la serata finale - trash_italiano : Ecco a voi i nomi delle 10 vallette di #Sanremo2020 - davidemaggio : Festival di #Sanremo2020: Mara Venier condurrà la finale con Amadeus -