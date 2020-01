Persino la Bce rimprovera Conte: limitare il contante è un regalo alle banche (Di martedì 14 gennaio 2020) Il governo giallorosso pensava di ingraziarsi l’Unione europea con una mossa a suo modo “rivoluzionaria”: limitare l’uso del contante. Giuseppe Conte immaginava già gli applausi degli alti funzionari di Bruxelles e i titoli dei grandi giornali economici a sottolineare la magica trovata dell’Italia per sradicare una volta per tutte l’evasione fiscale. Niente di tutto questo si è verificato. Anzi: la Banca Centrale europea (Bce) ha stroncato senza se e senza ma una misura giudicata sostanzialmente inutile se non addirittura nociva. Lo scorso 16 dicembre la massima istituzione monetaria dell’area euro ha inviato una letterina, tra gli altri, all’indirizzo del ministro dell’Economia italiano, Roberto Gualtieri. No, all’interno non c’erano congratulazioni ma una bocciatura senza appello del decreto legge con cui, a ottobre, ... Leggi la notizia su it.insideover

