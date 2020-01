Nina Moric svela in lacrime la verità su Luigi Favoloso (Di martedì 14 gennaio 2020) Un racconto da brividi Si tratta di un vero e proprio dramma, Nina Moric rompe il silenzio a Domenica Live. La ex modella croata racconta a Barbara D’Urso il retroscena inquietante. Definisce ormai Luigi Favoloso il suo ex e afferma che il ragazzo ha usato violenza fisica nei suoi confronti e anche nei confronti di suo figlio Carlos Maria. Secondo la showgirl l’ex gieffino attualmente si nasconde in Italia e sta bene. Parla di allontanamento volontario e premeditato ed afferma che la famiglia di lui in questa situazione è complice. Inizialmente Nina cerca di essere estranea alla vicenda, eccetto qualche post sui social, ma adesso sputa tutto con gli occhi pieni di lacrime. La ex di Fabrizio Corona si confessa in studio con evidenti difficoltà. Riceve minacce attraverso un profilo anonimo Nina Moric svela un altro particolare sulla strana scomparsa di Luigi Favoloso. La ex ... Leggi la notizia su kontrokultura

