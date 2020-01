Natale in casa Cupiello: teatro pieno, si replicherà venerdì 24 (Di martedì 14 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Forte successo di pubblico, probabilmente non preventivato nelle dimensioni in cui si è palesato, la compagnia teatrale amatoriale della parrocchia San Demetro ‘Le voci di dentro Salerno’ (foto in alto) replicherà il 24 gennaio alle ore 20,30, nel Cinema teatro San Demetrio in via Dalmazia, lo spettacolo ‘Natale in casa Cupiello’, commedia senza tempo né età. Così il sacerdote e parroco Don Mario Salerno: “La tragicommedia, così definita da Eduardo De Filippo, ha spunti comici esilaranti e rappresenta una situazione paradossale dove sono tutti contro tutti: la moglie contro il marito, il figlio contro il padre, la figlia contro la madre ma essi stessi non sanno quanto si amano. Un mondo affettivo dove i sentimenti, quelli familiari, passano da nonna a nipote: la storia di Petrusinella; da padre in figlio con ... Leggi la notizia su anteprima24

