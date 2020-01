L’infarto ha origine dall’intestino: scoperta apre la strada a un possibile vaccino (Di martedì 14 gennaio 2020) L‘infarto potrebbe essere causato dall’Escherichia coli, un batterio che secondo i ricercatori italiani che hanno realizzato questa importantissima scoperta rappresenta “uno dei principali nemici del cuore“. Ebbene sì, il batterio contribuisce a causare l’infarto in quanto dopo aver trovato una via di fuga dall’intestato, entra in circolo nel sangue e si annida nelle maglie del coagulo (o trombo), ostruendo una delle arterie (coronarie) che portano al cuore. La scoperta è stata resa nota sull’European Heart Journal e potrebbe aprire la strada sia a cure per L’infarto nella fase acuta sia a un vaccino preventivo per la popolazione a rischio cuore. Gli autori si deve alla collaborazione di un team di cardiologi, cardiologi interventisti, anatomopatologi, patologi clinici e biologi guidato da Francesco Violi, direttore della I Clinica Medica del ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

