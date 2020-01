Inter, c’è la prima offerta per Eriksen: le cifre (Di mercoledì 15 gennaio 2020) L’Inter ha messo sul tavolo la prima offerta per strappare Eriksen al Tottenham: distanza di 10 milioni di euro L’Inter ha presentato la prima offerta ufficiale al Tottenham per il cartellino di Christian Eriksen. Sono 10 i milioni di euro messi sul piatto dalla dirigenza nerazzurra per avere il centrocampista danese durante il mercato di gennaio. Come riportato da Sky Sport, la richiesta del club inglese è pari a 20 milioni di euro. L’Inter continua a trattare, forte della volontà di Eriksen di approdare alla corte di Antonio Conte. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

DiMarzio : C’è l’intesa tra @Inter e @OfficialASRoma per lo scambio #politano-#spinazzola: club e agenti al lavoro per le inte… - DiMarzio : #Calciomercato | Scambio #Spinazzola-#Politano, avanza spedito: c’è l’accordo tra #ASRoma e #Inter - MatteoBarzaghi : Inter news via @DiMarzio possibile scambio Politano-Spinazzola. Domani si prova a definirla. Così Young viene conge… -