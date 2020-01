Il premier Conte: “Disponibili ad inviare i nostri soldati in Libia” (VIDEO) (Di martedì 14 gennaio 2020) Incontro tra il premier Conte e il presidente egiziano al-Sisi. Il primo ministro sulla Libia: “Pronti a inviare i nostri militari”. CAIRO (EGITTO) – Si è concluso l’incontro al Cairo tra il premier Conte e il presidente egiziano al-Sisi. Un’occasione per parlare non solo della crisi libica ma anche delle indagini sulla morte di Giulio Regeni. Nessuna conferenza stampa congiunta ma solo alcune dichiarazioni del primo ministro italiano ai giornalisti presenti. L’inquilino di Palazzo Chigi ha ribadito il massimo impegno dell’Italia per arrivare alla verità sul decesso del ricercatore e proprio oggi (martedì 14 gennaio 2020) sono attesi in Egitto degli investigatori italiani per fare il punto della situazione. In diretta da Il CairoPubblicato da Giuseppe Conte su Martedì 14 gennaio 2020 Crisi in Libia, il premier Conte: “Pronti ... Leggi la notizia su newsmondo

