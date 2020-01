Il Paradiso delle signore trame dal 20 al 24 gennaio: Federico si opera (Di martedì 14 gennaio 2020) La prossima settimana sarà molto importante per Federico de Il Paradiso delle signore. Il ragazzo, infatti, deciderà di accettare di sottoporsi all’operazione nella speranza che possa tornare a camminare. Ad essere profondamente contraria a questa decisione, però, ci sarò Silvia. La donna, però, sarà sola in questa battaglia, dal momento che tutti i parenti e conoscenti del giovane Cattaneo lo appoggeranno in questa scelta. Anticipazioni Paradiso delle signore: la decisione di Federico Da un po’ di giorni a questa parte, all’interno della soap opera Il Paradiso delle signore non si sta facendo altro che parlare di Federico Cattaneo e del suo incidente. Il ragazzo ha scoperto che potrebbe non tornare più a camminare a la notizia lo ha devastato. Ad ogni modo, per lui si è aperto uno spiraglio. Un medico molto popolare gli ha spiegato che con un intervento chirurgico ci ... Leggi la notizia su kontrokultura

