Giovanni Custodero, l’addio della fidanzata: “Permettimi di cadere, ma ora devi reggermi tu” (Di martedì 14 gennaio 2020) È ancora lutto a Pezze di Greco, in provincia di Fasano, per la morte di Giovanni Custodero, il 27enne ex calciatore deceduto a causa di un sarcoma osseo e dopo aver deciso di ricorrere alla sedazione profonda. Ieri, al termine del giorno dei funerali, è arrivato sui social network l'ultimo messaggio della fidanzata Luana: "Permettimi di cadere, ma ora devi reggermi tu... se no non stiamo pari". Leggi la notizia su fanpage

NicolaMorra63 : Non è detto che un leone debba sbranare sempre gli avversari, sconfiggendo tutti i rivali. Un leone è tale anche qu… - Tg3web : È morto Giovanni Custodero, il calciatore del brindisino malato di sarcoma osseo. Qualche giorno fa aveva annunciat… - fattoquotidiano : Giovanni Custodero, è morto il calciatore 25enne di Fasano malato di tumore: aveva chiesto di entrare in coma farma… -