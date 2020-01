“GF Vip” parla la moglie di Salvo Veneziano: «L’ ho sentito, non sta bene» (Di martedì 14 gennaio 2020) La prima squalifica della nuova ed attesa edizione del ‘Grande Fratello Vip’ ha visto fuori dalla Casa Salvo Veneziano. I vertici del programma hanno deciso di eliminare il concorrente siciliano per aver esposto dichiarazioni poco carine e volgari rivolte ad una concorrente. I telespettatori hanno criticato il momento televisivo chiedendo l’immediata eliminazione dal reality. Sono trascorse poche ore dal primo comunicato stampa rilasciato dal ‘GF’ ma ecco che, in poco tempo la notizia ha occupato gran parte delle pagine della cronaca e non solo. Presenti nel discutere anche alcune trasmissioni televisive come ‘Mattino 5’ . Il programma condotto da Federica Panicucci ha invitato la moglie dell’ex gieffino per parlare dell’attuale situazione che ha reso furioso il web. Giusy Merendino: «Ho sentito Salvo … » La donna, ospite a ... Leggi la notizia su velvetgossip

