Gf Vip, Fernanda Lessa si commuove parlando del marito: "Mi amava anche quando bevevo" - (Di martedì 14 gennaio 2020) Francesca Galici Momento di grande commozione per Fernanda Lessa al Grande Fratello Vip mentre racconta il suo momento di buio nel tunnel dell'alcol e della droga e l'amore forte per suo marito Fernanda Lessa è stata una delle ultime concorrenti del Gf Vip a entrare nella casa durante il secondo kick-off. Per lei il Grande Fratello è un'occasione di riscatto dopo gli eccessi del passato, che la bellissima modella brasiliana sta cercando di mettere alle spalle. Innamorata e madre di famiglia, non è riuscita a trattenere le lacrime mentre parlava di suo marito e delle sue figlie. Ha deciso di accettare la sfida del Gf Vip per tornare in tv ma non solo. "Voglio fare conoscere la nuova Fernanda al pubblico che mi conosce e presentarmi a quelli che non mi conoscono", ha dichiarato al settimanale Chi prima di entrare nella Casa. È stata lontana dalle scene a lungo a causa di ... Leggi la notizia su ilgiornale

novasocialnews : Fernanda Lessa parla del marito e si commuove: “Il mio è un amore da favola” #novasocialnews #nonstopnews #allnews24 - angeliquepoison : #GfVip, #FernandaLessa concorrente ufficiale: 'Partecipo per mettermi alla prova' - mimmo_sardiello : Fernanda Lessa una vip finita nel dimenticatoio ma oggi una grande donna che ce la fatta #GFVIP -