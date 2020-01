Due referendum in un anno. I capricci della Lega ci costano 700 milioni di euro. Sul tagliapoltrone chiamare il popolo a pronunciarsi è inutile. L’86% degli elettori voterà la riforma (Di martedì 14 gennaio 2020) “Quando i cittadini scelgono è sempre una buona notizia”. Così Matteo Salvini ha commentato il fatto che grazie ai voti dei suoi senatori si è raggiunta la quota per necessaria per poter chiedere il referendum confermativo sulla riforma costituzionale che taglia i parlamentari. Riforma approvata in via definitiva dalle camere (a cui la Lega ha votato sì per ben quattro volte) e che gode di percentuali di gradimento bulgare fra gli elettori. Il referendum è sicuramente il più importante istituto di democrazia diretta, attraverso il quale i cittadini possono esprimere la propria opinione direttamente su una norma, un atto o una decisione da assumere senza la mediazione del Parlamento e su questo non vi è dubbio, ma secondo un sondaggio del sociologo Ilvo Diamanti, il giudizio popolare sul taglio delle poltrone dei parlamentari avrebbe un risultato assolutamente scontato: voterebbero a ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

