Coppa Italia, Lazio Cremonese 3-0 LIVE: Immobile dal dischetto non sbaglia! (Di martedì 14 gennaio 2020) Allo Stadio Olimpico, gli ottavi di finale della Coppa Italia 2019/20 tra Lazio e Cremonese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Jessica Reatini, inviata a Roma) – Allo Stadio Olimpico, Lazio e Cremonese si affrontano nel match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Lazio Cremonese 2-0 MOVIOLA 1′ Inizia la gara dell’Olimpico! 3′ Lazio in avanti – Bello spunto di Adekanye che però non inquadra la porta. 4′ Cremonese pericolosa – Conclusione insidiosa di Deli, attento Proto. 5′ Conclusione di Immobile – Il numero 17 tira al volo, potente ma centra in pieno il difensore della Cremonese. 9′ Lazio in vantaggio – Jony tenta la conclusione, non impeccabile Agazzi che serve un pallone d’oro a Patric da mettere solo in rete. 23′ ... Leggi la notizia su calcionews24

