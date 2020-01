Caviglia ricostruita in 3D al Rizzoli di Bologna: è la prima volta al mondo (Di martedì 14 gennaio 2020) Per la prima volta al mondo è stata ricostruita una Caviglia con una protesi su misura stampata in 3D: l’impianto è avvenuto il 9 ottobre scorso all’Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna. L’intervento – i cui dettagli sono stati resi noti oggi – è avvenuto su un paziente di 57 anni che aveva perso la funzionalità articolare della Caviglia a causa di un grave incidente in moto di cui era rimasto vittima nel 2007. Dopo 13 anni l’uomo è oggi in grado di camminare. A partire dall’anatomia del paziente è stato costruito un impianto su misura in stampa 3D della Caviglia: un lavoro frutto dello sforzo congiunto di chirurghi ortopedici e ingegneri del Rizzoli e dell’Università di Bologna.L'articolo Caviglia ricostruita in 3D al Rizzoli di Bologna: è la prima volta al mondo Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

