Caso Bibbiano, la Cassazione: “Infondata la misura coercitiva a carico del sindaco” (Di martedì 14 gennaio 2020) Cassazione: infondate le misure contro il sindaco di Bibbiano Le misure coercitive decise contro il sindaco di Bibbiano nell’ambito dell’inchiesta sugli affidi illeciti erano “infondate”: lo dice la Cassazione nelle motivazioni del verdetto che il 3 dicembre scorso ha annullato senza rinvio l’obbligo di dimora imposto al primo cittadino Andrea Carletti. I supremi giudici, inoltre, rilevano “l’inesistenza di concreti comportamenti”, ammessa anche dai giudici di merito, di inquinamento probatorio e la mancanza di “elementi concreti” di reiterazione dei reati. Cosa è successo a Bibbiano, il riassunto completo della vicenda Sul rischio di inquinamento probatorio, la Cassazione sottolinea che l’ordinanza di Bologna, che il 20 settembre scorso aveva revocato i domiciliari imponendo al sindaco di Bibbiano l’obbligo di ... Leggi la notizia su tpi

