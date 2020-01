Carta Bianca, Di Maio: “Stanco di chi mi dà pugnalate, non del M5S” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Ospite degli studi di Carta Bianca, Luigi Di Maio è intervenuto sulla situazione dell’attuale governo giallorosso e sull’appuntamento delle elezioni regionali del 26 gennaio 2020. Non prima di aver menzionato la crisi interna al Movimento Cinque Stelle e il suo pensiero sui dissidenti che lo vorrebbero mettere alla porta. Di Maio a Carta Bianca A chi lo accusa di essere stanco del M5S il capo politico pentastellato ha risposto di non essere stufo della forza politica in sé quanto di chi “sta nelle retrovie e viene al fronte per darmi una pugnalata“. Ha poi spiegato che è normale che in un Movimento che ha eletto 330 parlamentari ci sia chi esprime dissenso, aggiungendo che quando qualcuno non è d’accordo ha tutto il diritto di andarsene. Per coerenza però a suo parere dovrebbe dimettersi e farsi rieleggere, non andare al Gruppo Misto. Una doppia critica ... Leggi la notizia su notizie

