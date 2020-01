Capotreno e macchinista salvano la vita a un cane (Di martedì 14 gennaio 2020) Da Lecce arriva una storia che ha dell’incredibile. Grazie alla prontezza di riflessi e di azione di un macchinista e di un Capotreno, è stato possibile salvare un cane che si trovava in fin di vita lungo i binari della tratta ferroviaria che da Lecce porta a Martina Franca. Se non fosse stato per loro, con tutta probabilità sarebbe morto presto. Il povero cane si trovava in fin di vita vicino ai binari delle Ferrovie del Sud Est, dove passano i treni che da Lecce vanno verso Martina Franca. Era il 9 gennaio ed era molto freddo. Poco prima della fermata Salice-Veglie il macchinista si accorge che vicino i binari c’è qualcosa e ben presto capisce di cosa si tratta. È un cane, che con tutta probabilità è stato investito da un treno. Subito avverte il Capotreno e si rendono conto che l’animale è in condizioni disperate, gravissime. Il cane non aveva microchip: non si sa ... Leggi la notizia su bigodino

