Autostrade | Toninelli | ‘solo Renzi contro revoca è amico dei lobbisti’

Roma, 14 gen. (Adnkronos) – "Renzi è l'unico a non essere d'accrodo sulla revoca ma sappiamo benissimo che lui sta dalla parte dei lobbisti…". Lo dice Danilo Toninelli a L'Aria che Tira su La7. "Renzi non è un amico dei 5 Stelle ma lo stiamo portando a votare leggi a favore dei cittadini come il taglio dei parlamentari".

