Alla festa di "Tuttoilcalcio" il mitico radiocronista Ezio Luzzi cade e si rompe la spalla (Di martedì 14 gennaio 2020) Ezio Luzzi è inciampato salendo sul palco di via Asiago per lo speciale dei 60 anni della trasmissione Tutto il calcio minuto per minuto, riportando la frattura dell'omero. Ma è rimasto oltre due ore a ricordare gli anni di radio e stadio. Il popolare ex radiocronista, 86 anni, venerdì 10 gennaio, e Leggi la notizia su liberoquotidiano

