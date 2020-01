Addio a Stan Kirsch: l’attore di Friends e Highlander suicida a 51 anni (Di martedì 14 gennaio 2020) Se ne è andato lo scorso 11 gennaio a solo 51 anni Stan Kirsch, l’attore che ha interpretato Richie Ryan per 5 stagioni nella serie televisiva Highlander: The Series e molti altri ruoli. Terribile lutto per il mondo del cinema e non solo. Stan Kirsch, l’attore che ha interpretato l’immortale Richie Ryan per ben cinque stagioni … L'articolo Addio a Stan Kirsch: l’attore di Friends e Highlander suicida a 51 anni è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

sieiiwjelel : Inoltre da stasera diventerò un hard account stan (?) di Jaebeom, così mi noterà e ci sposeremo. Addio. - _SofiaHemmings_ : La POTENZA e l'ENERGIA di questi nove ragazzi, ADDIO chiunque non abbia ancora visto questo video BEH DOVREBBE FARL… - sun_shinejade : RT @CLOUDSPEARJ97: visto che bisogna usare questi hashtag let me just say che spero sia andata bene la verifica di matematica # se no mi uc… -