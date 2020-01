A Vienna ci sarà per la prima volta una coppia di donne al Gran ballo delle debuttanti (Di martedì 14 gennaio 2020) Vienna, Gran ballo delle debuttanti: per la prima volta una coppia di donne Il Gran ballo delle debuttanti di Vienna, un evento storico della città austriaca che si tiene ogni anno a Carnevale (nel giovedì grasso), per la prima volta sarà aperto alla partecipazione di una coppia di donne. L’organizzazione dell’evento ha accolto infatti la richiesta delle ballerine tedesche Sophie Grau, studentessa di musica di 21 anni, e Iris Klopfer, che ha 22 anni e studia invece medicina. Le due ragazze saranno quindi presenti, in mezzo alle altre 150 coppie di debuttanti, al ballo del prossimo 20 febbraio 2020. Sophie e Iris hanno sottolineato di essere eterosessuali: il motivo dietro la loro richiesta di poter sfilare insieme al Gran ballo dell’Opera di Vienna è quello di “lanciare un segnale di pari opportunità per le coppie dello stesso sesso in una manifestazione ... Leggi la notizia su tpi

JeanDanton4 : @AdryWebber @MarioOcchini Poligamia? Per avere più figli? Così vi allargate a macchia d'olio sempre di più! State… - Jack91x : Sarà che sono a Vienna... Sarà che molto probabilmente non la vedrò ???????? Ma stasera sta #InterAtalanta cazzo!!! - sixtyseven_it : A 250 anni dalla nascita, in Europa e nel mondo sono tante le iniziative che rendono omaggio a Ludvig van Beethoven… -