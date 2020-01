Vuole scattarsi un selfie sulla scogliera: influencer 21enne precipita per 30 metri e muore (Di lunedì 13 gennaio 2020) Vuole scattarsi un selfie sulla scogliera: influencer 21enne precipita per 30 metri e muore Madalyn Davis, modella britannica, è morta dopo essere precipitata da una scogliera in Australia mentre cercava di scattarsi un selfie. La ragazza, di soli 21 anni, come tanti suoi coetanei stava vivendo la sua avventura di backpacker: stava cioè girando il Paese con uno zaino in spalla e sabato scorso, quando si è consumata la terribile tragedia, Madalyn si trovava insieme a degli amici ad una festa a Vaucluse, nei pressi di Sidney. La comitiva di ragazzi ha poi deciso di andare a vedere l’alba sulle scogliere di Diamond Bay ma la serata ha avuto un tristissimo epilogo. Madalyn è precipitata da un’altezza di 30 metri intorno alle 6.30 del mattino e la tragedia, secondo quanto riportato dal Mirror, sarebbe stata dovuta a una leggerezza compiuta dai giovani amici. I ragazzi, infatti, ... Leggi la notizia su tpi

