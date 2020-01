Villaggio di Babbo Natale, è ancora polemica: no ai rimborsi (Di lunedì 13 gennaio 2020) Dopo la chiusura anticipata sembrava definitivamente archiviata la polemica, ma la storia continua. Gli organizzatori del Villaggio di Babbo Natale a Milano non garantiscono i rimborsi dei biglietti, almeno per il momento. La novità arriva direttamente da un cliente, dopo aver ricevuto una risposta tramite mail. Villaggio di Natale: no ai rimborsi “Gentile Cliente, siamo spiacenti di informarla che, contrariamente a quanto precedentemente comunicato l’Organizzazione del Villaggio Sogno del Natale ha deciso di non procedere con il rimborso ai clienti che avevano acquistato i biglietti per una delle date posticipate e/o annullate di tale evento”. Comincia così la mail di risposta da parte di TicketOne. Il Villaggio natalizio di San Siro aveva infatti annunciato la chiusura anticipata – il 24 Dicembre anzi che il 6 Gennaio -. Da qui una pioggia di richieste per ... Leggi la notizia su notizie

ginugiola : RT @Corriere: Villaggio di Babbo Natale, stop ai rimborsi: tremila genitori furiosi - NOVEMBRINA3 : Villaggio di Babbo Natale a Milano, ecco la doccia fredda: 'Stop ai rimborsi' -